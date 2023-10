Al via la stagione teatrale 23/24 a Spazioscena

Il motto dell’Associazione Spazioscena è “L’arte colora la vita” ed è con queste parole che vogliamo introdurre la nuova stagione che ci auguriamo sia felice come quella precedente.

Abbiamo pensato che in un mondo in cui prevalgono da un lato i colori grigi dell’omologazione di massa, dall’altro i colori cupi dell’angoscia e della violenza, abbiamo voglia e necessità di trovare colori alternativi, i nostri colori che dipingano un arcobaleno di gentilezza.

Naturalmente non vogliamo estraniarci dalla realtà per cui le tematiche di molti spettacoli saranno ispirate alle vicende che stiamo vivendo in questo nostro tempo, ma attraverso la mediazione dell’Arte vi proponiamo di trovare le vostre risposte in termini di riflessioni ma anche e soprattutto di condivisione emotiva.

E dunque andiamo a cominciare questo primo trimestre con quattro spettacoli teatrali che sapranno farci pensare ed emozionare.