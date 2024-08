Al via l’Estate Maurina 2024. Sport, musica, teatro, animazione per grandi e piccini, degustazioni e tanto altro

Sport, musica, teatro, animazione per grandi e piccini, degustazioni e tanto altro

San Mauro Castelverde – Presentato il cartellone degli eventi del mese di agosto. Dopo il Festival Paolo Prestigiacomo, il paese madonita continua a proporre iniziative e appuntamenti di rilievo. Sport, musica, teatro, animazione per grandi e piccini, degustazioni e tanto altro nel programma varato dall’amministrazione comunale guidata da Giuseppe Minutilla e presentato dall’assessore allo sport e spettacoli Nino Daino.

Si inizia domani sera, sabato 3 agosto, con la Notte Bianca fino a fare giorno quando a Piano San Mauro ci sarà il Raduno regionale Vespa Piaggio, a cura del Vespa club San Mauro Castelverde. Nel pomeriggio di lunedì 5, martedì 6 e il 19 agosto saranno i bambini i protagonisti con “Questa è casa tua, giochi estivi per i bambini”, a cura dell’Azione Cattolica. Mercoledì 7 in Piazza Municipio, Ballando sotto le Stelle, a cura della Asd Rio Dance e sabato 10 a Piano San Mauro intrattenimento musicale. Tra gli eventi sportivi troviamo le finali del torneo di calcetto – Futsal League Summer e Summer Junior ’24 e il torneo di calcetto tutto in una notte “Campioni sotto le Stelle” che si terrà venerdì 9 organizzato dall’Asd Polisportiva San Mauro. Varie le serate dedicate al teatro che si terranno nella piazza Municipio. Giovedì 8 agosto, “T’aspetto in Paradiso” di Alfia Leotta, a cura del Teatro L’Allegra Compagnia. Domenica 18 sarà la volta del “Teatro di Borgata” di Petralia Soprana con “La zitella e il babbione”, commedia brillante in due atti di Santo Li Puma; domenica 25 il gruppo teatrale Triscele del Centro di Cultura Polis Kephaloidion di Cefalù rappresenterà “Casa nova vita nova”, commedia brillante in tre atti di V. Gioli e M. De Mayo. Domenica 11 ritorna la tradizionale Degustazione: “Pani, dolci e tanto altro…” Anche ad agosto non mancheranno i libri: martedì 13 saranno presentati “Curiosando nella memoria – Unni Quannu Comu” e “Ritorno alla vita agreste” di Paolo Polizzotto, editi da Pitti editore. Mercoledì 21 sarà presentato “Il Matrimonio Siciliano” del Prof. Salvatore Lipari. La serata di ferragosto è dedicata alla musica con il concerto dei “Sirah” che faranno ballare con i loro ritmi mediterranei; l’indomani 16 agosto saranno i cavalli ad essere protagonisti nello spettacolo “Cavalli sotto le stelle”, a cura dell’Ass. I Cavalieri di San Mauro. Sabato 17 si terrà lo Spettacolo “Sicilia in festa – I protagonisti della Tv Siciliana” condotto da Diego Caltabiano con Valeria Di Mauro. Il 20 e 22 agosto si svolgerà “The Enigma Machine – Caccia al tesoro 2024”, a cura di Gaetano Gatta, Roberto Turrisi, Mauro Pepe. Martedì 27 e 28 ancora Caccia al Tesoro per i giovanissimi, a cura dell’Azione Cattolica. Il 23 lo spettacolo varietà e game show: “Matti, siamo tutti matti”, a cura dell’Ass. L’Eremo; l’indomani, 24 agosto, “Vai con il Liscio”, a cura dell’Ass. I Cavalieri di San Mauro. Appuntamenti anche per il benessere del corpo, lunedì 26, con la Passeggiata della Salute, a cura dell’Ass. Avis San Mauro. Per stimolare i bambini ad avvicinarsi all’inglese il 29 e 30 presso il Salone badia, si terrà “Summer english courses”, corso d’inglese per i bambini. L’ultimo giorno di agosto si terranno le prove Libere della 2° Gimkana Città di San Mauro Castelverde – 2° Memorial Concetta Cannizzaro a cura di San Mauro Corse Asd, che si terrà domenica 1 settembre.