Alla Badia presentazione del libro: “L’avversione di Tonino per i ceci e i polacchi” di Giovanni Di Marco

Sabato 14 ottobre 2023, alle ore 18.00, nella Sala Padre Lorenzo Marzullo, ex Monastero Santa Venera (Badia), Via Roma n. 76 – Castelbuono, si terrà la presentazione del libro “L’avversione di Tonino per i ceci e i polacchi” di Giovanni Di Marco.

Tonino Deogratias, personaggio principale del romanzo, è un ragazzino particolarmente sveglio ed intelligente, tifoso della Juventus, abituale frequentatore del Bar della Gioventù, dove ogni giorno legge avidamente la Gazzetta dello Sport e il Giornale di Sicilia. Espertissimo, perciò, di squadre e calciatori nazionali e internazionali, egli è molto apprezzato e ricercato dalla tifoseria del paese.

Il titolo del romanzo, alquanto originale, è collegato a due specifici dettagli del racconto iniziale del funerale della madre di Tonino, durante il quale giunge al celebrante la notizia del decesso del papa polacco Karol Wojtyla (Giovanni Paolo II). Il dolore per la morte prematura della madre e le successive attenzioni morbose dell’arciprete del paese, padre Alfio, concorrono a mandare in frantumi i rapporti parentali ed amicali del ragazzo.

L’ancora di salvezza sembra possa essere Tania, una avvenente giovane donna, determinata ed intraprendente, che abita di fronte alla casa di zia Nunzia (dove Tonino è andato ad abitare, dopo la morte della madre). Sarà lei a lottare con tutta la sua forza, perché il ragazzo possa ottenere giustizia. Tante sono le avventure avvincenti di Tonino, raccontate magistralmente dall’autore in questo romanzo, davvero intenso, piacevole ed emozionante.