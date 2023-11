Alla Biblioteca comunale di Castelbuono presentazione libro “Mutazioni” | Giovedì 9 novembre 2023

Giovedì 9 novembre 2023, alle ore 17.00, nella Sala Padre Lorenzo Marzullo (ex Badia, Via Roma n° 76), si terrà la presentazione del libro “Mutazioni” di Fabio Cavallari.

Il sottotitolo “Storia di Maricia, un medico che si scopre paziente” compendia perfettamente la delicata e particolare tematica di questo libro, la malattia di Fabry-Anderson (i due medici, che la individuarono e la descrissero nel 1898), una malattia rara, consistente in un disturbo metabolico, causato da una mutazione del DNA. A parlarcene sarà proprio la protagonista di questo prezioso libro-diario, Maria Roccaro, nefrologa siciliana, che dirige il centro dialisi di Bronte, in provincia di Catania. Conversando con la poetessa Cinzia Pitingaro e con la Prof.ssa Maria Genchi, la dottoressa avrà modo di evidenziare come l’esperienza dolorosa della malattia le abbia fatto riscoprire la dimensione valoriale della fragilità, della relazione e della cura e come le mutazioni, riflesse nella sua vita personale, familiare e professionale, abbiano mirabilmente contribuito a potenziare la sua energia e il suo ottimismo.