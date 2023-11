Alla Sala del Principe del Castello l’incontro sul tema: “Democrazia, diritti umani e diritti delle donne” con la prof.ssa Paola Castiglia

Sabato 25 novembre ’23, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e nel mese in cui ricorre la Giornata Internazionale della Filosofia, presso la Sala del Principe del Castello dei Ventimiglia a Castelbuono, avrà luogo l’incontro sul tema: “Democrazia, diritti umani e diritti delle donne” con la prof.ssa Paola Castiglia (docente di filosofia e giornalista). Seguiranno delle letture scelte di Fatemeh Ekhtesari scrittrice iraniana e Adania Shibli scrittrice palestinese a cura di Luciana Cusimano (assessora alla Cultura del Comune di Isnello).

L’evento è inserito nel programma del Festival delle Filosofie VI edizione 2023 ed è organizzato in collaborazione con Il Museo Civico di Castelbuono, il Club per l’Unesco Castelbuono-Madonie, l’Associazione Lympha di Palermo e con il patrocinio del Comune di Castelbuono.