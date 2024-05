Castelbuono: lutto cittadino nelle giornate del 7 e del 8 maggio

Le continue notizie di incidenti mortali nei luoghi di lavoro rappresentano una realtà inaccettabile e non più tollerabile.

In un’epoca caratterizzata dall’ampia disponibilità di tecnologie avanzate e dispositivi di sicurezza, sia meccanici che elettronici, è inammissibile che i lavoratori rischino la vita nell’esercizio delle loro professioni.

L’Amministrazione Comunale, fortemente scossa da tali eventi, esorta ciascun individuo e ogni azienda a non sottrarsi alle proprie responsabilità. È essenziale acquisire piena consapevolezza dei rischi e prestare la massima attenzione durante l’attività lavorativa.

Pur non avendo competenze territoriali specifiche, l’Amministrazione ritiene che il “lutto cittadino” costituisca la forma più elevata di omaggio e rispetto per le vite perdute, sia che si tratti di eminenti personalità o di tragedie che colpiscono la collettività. Di conseguenza, tramite l’Ordinanza N. 62 del 07/05/2024, viene dichiarato il lutto cittadino per i giorni 7 e 8 maggio, come specificato nell’allegato.

Si invita la cittadinanza e le imprese a partecipare al cordoglio nelle forme che riterranno opportuno.

Nella casa Comunale saranno esposte a mezza asta in segno di lutto le bandiere e nelle serate di oggi e domani. l’illuminazione esterna del Municipio e del Castello sarà spenta.