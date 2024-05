Alla sala Magnum il laboratorio di Cucina per piccoli chef

Cari genitori e piccoli chef in erba, siete pronti per un’avventura culinaria indimenticabile?

Sabato 11 Maggio ritorna il laboratorio dei “piccoli chef”; un’occasione perfetta per fare esprimere il talento culinario di bambini e bambine, in un laboratorio sensoriale divertente e delizioso

Cosa impareranno i vostri piccoli chef:

🌾 Creazione Magica: I bambini e le bambine sperimenteranno la magia di trasformare semplici ingredienti nei simpatici piccoli rollo’

👩‍🍳 Skill da Chef: Con la guida di “Mago Magnum ”, i piccoli e piccole impareranno le tecniche di preparazione dei rollo’

🤗 Divertimento e Amicizia: Oltre a diventare dei veri chef, i bambini e le bambine trascorreranno un pomeriggio in compagnia in un ambiente gioioso e inclusivo con gonfiabili e playground.

📆 Data : 11 maggio 2024

⏰ Orario: 17:00 alle 19:30

📍 Luogo: Sala Magnum Show – Via Dante Alighieri 185 – Castelbuono (Pa)

📞Info & Prenotazioni: 3209114972