Castelbuono: norme per l’accensione di fuochi per la bruciatura di sterpaglie e vegetazione secca

Con l’ordinanza numero 46 del 22 aprile 2024, il Sindaco ha adottato le direttive del Dipartimento della Protezione Civile Regionale, stabilendo le norme per l’accensione dei fuochi intesi a eliminare sterpaglie e vegetazione secca. Si specifica che dal 15 maggio al 30 giugno è consentito bruciare residui agricoli o forestali derivanti da sfalci, potature o pulizia di scarpate e terreni con vegetazione che possa favorire la diffusione di incendi, a patto che tali azioni siano preventivamente comunicate al Corpo Forestale di zona (tel. 0921671456).

Si precisa che questa pratica è permessa solo dalle 05:00 alle 09:00 e deve essere costantemente sorvegliata dai soggetti coinvolti. È categoricamente proibito dare fuoco in giornate caratterizzate da caldo intenso, forte vento e, in particolare, quando soffia lo Scirocco. Il Sindaco esorta i cittadini a seguire queste buone pratiche per proteggere l’ambiente, i nostri boschi e la rigogliosa vegetazione delle nostre campagne.