Apertura campagna elettorale sabato 18 maggio piazza Margherita Castelbuono comizio di Giuseppe Lupo

Le prossime elezioni europee del 8-9 giugno p.v. sono un appuntamento importante per il Partito Democratico.

Le derive in chiave autoritaria poste in essere dal governo nazionale e i metodi delle destre impongono massima attenzione e una mobilitazione generale per spronare a un voto consapevole, responsabile e di massa. Abbiamo un solo obiettivo: il Partito Democratico deve essere il primo partito a Castelbuono, nelle Madonie e non solo.

Il Circolo del Partito Democratico di Castelbuono apre la campagna elettorale tornando in piazza, tra la gente e per la gente.

SABATO 18 MAGGIO, DALLE ORE 19.30, in Piazza Margherita “L’EUROPA CHE VOGLLAMO. VERSO LE ELEZIONI EUROPEE”, comizio con il candidato GIUSEPPE LUPO.

Interverranno:

Luciana Cusimano, Coordinatrice del Circolo PD di Castelbuono

Mario Cicero, Sindaco di Castelbuono Rosario Filoramo, Segretario Provinciale PD Palermo

Marcello Catanzaro, Sindaco di Isnello (PD)

I Deputati Regionali On. Michele Catanzaro On. Valentina Chinnici On. Antonello Cracolici On. Mario Giambona

Tutti i cittadini, gli amministratori, gli iscritti e i militanti, le associazioni delle Madonie sono invitati a partecipare e intervenire. Iniziamo a scrivere il Futuro e l’Europa che vogliamo!

Castelbuono, 16 maggio 2024

La Coordinatrice

Luciana Cusimano