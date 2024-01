Arrestato palermitano per tentato furto aggravato all’ospedale Civico: collaborazione tra Polizia di Stato e Mondialpol Security

La Polizia di Stato, grazie anche alla preziosa collaborazione di personale della Mondialpol Security, ha tratto in arresto un palermitano accusato del reato di tentato furto aggravato presso i locali di un padiglione interno all’ospedale Civico. L’uomo, insieme ad un complice al momento ancora ignoto, in orario notturno, aveva fatto ingresso nella struttura ospedaliera a bordo di una bicicletta elettrica e si era diretto verso un padiglione al cui interno erano custoditi attrezzi riconducibili ad una ditta, attiva nel settore delle pulizie e della igienizzazione all’interno del nosocomio.

Secondo quanto ricostruito, uno dei due “intrusi”, con la protezione di un complice rimasto fuori a far da “palo”, si sarebbe dedicato ad armeggiare all’interno del padiglione, arrecando dei danni anche a delle macchinette erogatrici di bevande. Accortosi della presenza delle Guardie Giurate, l’uomo si sarebbe dato alla fuga insieme al complice. Entrambi sarebbero stati inseguiti e uno dei due sarebbe stato poi bloccato all’esterno del Civico.

Una pattuglia della Polizia di Stato, del Commissariato di P.S. “Porta Nuova” nel frattempo allertata e giunta in via Lodato ha tratto in arresto l’uomo per il reato di tentato furto aggravato.

Indagini sono in corso per risalire al complice. Il provvedimento è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.