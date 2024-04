Assegnati i Premi GAL Hassin 2024: Telmo Pievani, Massimo Polidoro, Ettore Cittadini

Premio GAL Hassin 2024 a Telmo Pievani

Ordinario di Filosofia delle Scienze Biologiche, eminente studioso della teoria dell’evoluzione, svolge un ruolo fondamentale nella ricerca e nella comunicazione scientifica.

Premio GAL Hassin 2024 a Massimo Polidoro

Giornalista, scrittore, conduttore televisivo, docente universitario di Psicologia e di Comunicazione scientifica, co-fondatore e segretario nazionale del CICAP, per il suo pioneristico e costante impegno nella lotta contro le pseudoscienze.

Premio GAL Hassin alla Civiltà 2024 a Ettore Cittadini

Medico ginecologo geniale e uomo straordinario, pioniere della maternità responsabile e della fecondazione assistita, conquiste che hanno dato valore alla donna e comportato un cambiamento antropologico, culturale e sociale contro ogni oscurantismo.

Queste le motivazioni espresse dalla Commissione, che si è riunita il 22 aprile 2024, presieduta dal Presidente della Fondazione GAL Hassin Giuseppe Mogavero e composta da Sabrina Masiero, PhD in astronomia e Responsabile della Didattica Divulgazione della Fondazione GAL Hassin, Piero Bianucci, giornalista e comunicatore scientifico, Franco Foresta Martin, geologo, giornalista scientifico e componente del Comitato Scientifico della Fondazione GAL Hassin e Massimo Petronio, medico ginecologo.

Telmo Pievani, evoluzionista, filosofo della scienza, saggista, insegna Filosofia delle Scienze Biologiche nel Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova ed è visiting scientist presso l’American Museum of Natural History di New York. Dal 2017 al 2019 è stato Presidente della Società Italiana di Biologia Evoluzionistica. Autore di 347 pubblicazioni, tradotte in molte lingue, i suoi libri più recenti sono: Imperfezione (Cortina, 2019); Finitudine (Cortina, 2020); Serendipità (Cortina, 2021); La natura è più grande di noi (Solferino, 2022). Socio di importanti società scientifiche e dell’Editorial Board di riviste internazionali, dirige i portali Pikaia e Il Bo LIVE. Vincitore di 12 premi, autore di libri anche per bambini sull’evoluzione, insieme alla Banda Osiris, al collettivo “Deproducers” e a Marco Paolini è artefice di progetti teatrali e musicali a tema scientifico. Collabora con Il Corriere della Sera, con la RAI e con le riviste Le Scienze, Micromega e L’Indice dei Libri.

Massimo Polidoro, Massimo Polidoro, giornalista, scrittore, docente e divulgatore scientifico, ha co-fondato, con Piero Angela, il CICAP.

È stato Fellow all’Università di Harvard e tiene corsi di Comunicazione della scienza al Politecnico di Milano e all’Università di Padova. Inoltre è docente di numerosi corsi online sull’arte di parlare in pubblico, l’arte di ragionare, la psicologia dell’insolito e due corsi sull’arte del mentalismo. Creatore e conduttore di podcast per Audible, produce quotidianamente contenuti sui social e realizza diverse serie di video su YouTube.

È in TV a “Noos” con Alberto Angela e ha pubblicato oltre 60 libri, tra cui “La scienza dell’incredibile” (Feltrinelli, 2023), “50 misteri da risolvere (prima dei tuoi genitori)” (Il Battello a Vapore, 2023), “La meraviglia del tutto” (Mondadori, 2024), scritto con Piero Angela, e “Sherlcok Holmes e l’arte del ragionamento” (Feltrinelli, 2024).

Ettore Cittadini, Professore Emerito di Clinica Ostetrica presso l’Università degli Studi di Palermo e Direttore Scientifico del Centro di Biologia della Riproduzione (CBR) di Palermo. Fra i pionieri della contraccezione in Italia e della maternità responsabile, fu il primo a scrivere un libro sulla contraccezione nel 1965 e a pubblicare la rivista “Contraccezione, Fertilità, Sessualità” nel 1974.

Il suo impegno scientifico e civile diede un grande contributo alle battaglie di quegli anni che portarono all’affermazione della contraccezione in Italia, alla istituzione dei consultori e alla legge 194 del 1978.

Il Prof. Cittadini è stato un riferimento assoluto a livello internazionale nell’ambito della microchirurgia dell’infertilità, della oncologia ginecologica, della endoscopia ginecologica organizzando a Palermo il primo Congresso Internazionale in onore di Raoul Palmer, suo maestro, e della procreazione medicalmente assistita: la prima bambina in Italia nacque a Palermo, nella clinica da lui diretta, nel 1984. Fu il primo a istituire in Italia una banca per la conservazione dello sperma da donatore E, poi, la sua scuola, i suoi tanti allevi e le sue innumerevoli pubblicazioni. Fra i suoi libri più recenti: La preservazione della fertilità. Concepire dopo la malattia (Asino d’Oro, 2014) e Il senso di una vita. Memorie di un medico tra impegno e ricerca (Edizioni Torri del Vento, 2022).

Il Premio GAL Hassin, viene assegnato ogni anno a scienziati e comunicatori scientifici, a coloro che operano nel campo della ricerca scientifica in ambito nazionale e internazionale promuovendo la diffusione delle conoscenze scientifiche. Il Premio è un ricamo su rete di filo d’oro, realizzato da mani isnellesi di delicata e squisita fattura artistica, il cui motivo rappresenta un vortice. Questa forma vuole avvicinarsi alla forma a spirale della nostra Galassia.

Nel 2021 la Fondazione GAL Hassin assegna anche il Premio GAL Hassin alla Civiltà a persone che con il loro comportamento e con le loro azioni contribuiscono al mantenimento e al miglioramento del patrimonio artistico, paesaggistico e ambientale e a coloro che con la loro azione contribuiscono al miglioramento della convivenza sociale.

I premi verranno consegnati in occasione dell’Evento GAL Hassin 2024. Le date dell’evento saranno definite nelle prossime settimane. Sui premiati delle edizioni passate, visitate la nostra pagina Evento GAL Hassin: https://galhassin.it/chi-siamo/levento-gal-hassin/

Fonte https://galhassin.it/telmo-pievani-massimo-polidoro-ettore-cittadini-premi-gal-hassin-2024/