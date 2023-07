Atto di Vandalismo a Castelbuono: tagliata una vite secolare in via delle Madonie (Darra i mura)

Castelbuono è stato nei giorni scorsi teatro di un atto vandalico che ha lasciato parte della comunità indignata. Il proprietario di un immobile sito in via delle Madonie, meglio conosciuta come darra i mura, ha denunciato il taglio crudele del tronco di una vite secolare, che da lungo tempo adornava il balcone del secondo piano di un immobile con la sua rigogliosa vegetazione. Questo gesto meschino evidenzia la crescente scomparsa delle viti storiche che una volta impreziosivano i balconi e le terrazze di Castelbuono. Oltre al suo valore estetico, la vite secolare rappresentava infatti anche un patrimonio storico, un simbolo di tradizione e di un tempo in cui le viti adornavano molti edifici nel paese.

Il taglio brutale del tronco, perpetrato da un individuo ignoto, ha causato un danno irreparabile alla vite e ha lasciato un vuoto sia fisico che emotivo nello scorcio paesaggistico della zona. Il proprietario dell’immobile, profondamente addolorato, ha espresso il suo sgomento per questo atto di vandalismo, definendolo un gesto di totale mancanza di rispetto per la storia e la bellezza del paese.