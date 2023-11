Batte l’epatite e diventa mamma, Anna “vince” pure la sua Maratona di Palermo

[sportwebsicilia.it] – Caduta improvvisa e risalita. Anzi una vera e propria rinascita. E la maratona come metafora della vita. Tante volte abbiamo sentito questa frase ma rare volte come in questa occasione il concetto è concreto, tangibile e reale.

Anna Studiale mamma di 42 anni e maratoneta di Castelbuono per passione (corre per l’Asd Trinacria), è tornata a gareggiare alla maratona di Palermo che si è disputata oggi. È tornata col sorriso e, dopo un periodo a dir poco complicato, ha avuto la forza di battere una malattia fulminante, di dare alla luce la sua bimba e di polverizzare il proprio record nella maratona, corsa in 3h39’59” rispettando, peraltro, l’obiettivo che si era prefissa prima della gara.

Tutto a soli 11 mesi da una epatite fulminante che ha messo a rischio non solo la sua vita ma anche quella della bimba che aspettava. Dall’incubo al sogno, dopo tanta fatica e forza di volontà grazie alla diagnosi tempestiva dell’Ismett che ha permesso di curarsi senza compromettere la gravidanza.

La caduta

Anna Studiale è arrivata all’Ismett a dicembre dello scorso anno al quarto mese di gravidanza con febbre alta, mal di testa ed un’epatite acuta.

Fin da subito le sue condizioni sono apparse gravi per via di una insufficienza epatica acuta la cui origine era sconosciuta. Il rischio era quello di dover essere sottoposta al trapianto di fegato e perdere la sua bambina.

Ricerca, diagnosi e cura

Si è attivato a quel punto il servizio di Infettivologia dell’Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione diretto dalla dottoressa Alessandra Mularoni.

Grazie ad un lavoro di team e multidisciplinare con epatologi, microbiologi, anatomopatologi e radiologi interventisti è stato possibile arrivare rapidamente ad una diagnosi precisa ovvero: epatite herpetica.

