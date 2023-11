BCsicilia di Castelbuono: concerto per organo il 2 dicembre 2023 presso la chiesa di San Francesco

Continua l’impegno di BCsicilia di Castelbuono all’interno dell’iniziativa “Percorsi nella memoria dell’essenza musicale” attraverso la promozione di un concerto per organo inserito all’interno della rassegna organistica regionale “In tempore organi”.. L’iniziativa si svolgerà sotto la direzione artistica del maestro Diego Cannizzaro e si terrà sabato 2 dicembre 2023 alle 18:30 presso la chiesa di San Francesco, in Piazza San Francesco a Castelbuono. L’esecuzione dei brani del concerto sarà curata da Fabiana Ciampi, organista e clavicembalista, interprete di grande rilievo nell’ambito della musica rinascimentale e barocca.

Programma:

MARCO ANTONIO CAVAZZONI Recercada

(1485-1569) (da ms Castell’Arquato, II)

GIOVAN BATTISTA FERRINI Variazioni sul Ballo di Mantova

(ca. 1601-1674) (I – Rvat Ms. Mus. 569 e I – AN Ms. Mus. 41)

ERCOLE PASQUINI Canzona in re n.15

(ca.1540 – ca. 1620) (dal ms Feininger – Trento)

ANONIMO [Capriccio] d’incerto

(sec XVII) (Ms. Ravenna 545, ff.57r-58r)

MARCO ANTONIO CAVAZZONI Inno su Ave Maris

Stella Salve Virgo

(Ricercare)

GIROLAMO FRESCOBALDI Aria detta ‘la Frescobalda’

(1583-1643) (dal Secondo libro di Toccate 1627-37)

XII Capriccio sopra l’Aria di Ruggiero

(dal primo libro dei Capricci, 1624)

Toccata per l’Elevazione

(dalla ‘Messa della Madonna’, I fiori musicali, 1635)

CLAUDIO MERULO Toccata prima dell’Undecimo detto Quinto Tuono

(1533-1604) (da Toccate d’intavolatura d’organo, libro secondo,

1604)

L’ESECUTORE DEL REPERTORIO IN PROGRAMMA

Fabiana Ciampi, organista, pianista e cembalista, ha ottenuto una borsa di studio per perfezionarsi a Londra presso la Royal Academy of Music e successivamente per studiare al Royal College of Music, conseguendo il diploma in “Early Music Studies” with honour.

Ha da poco conseguito il Master di II livello in Fortepiano storico presso il Conservatorio ‘Morlacchi’ di Perugia 2023 e frequentato corsi di perfezionamento con molti artisti di fama, in particolare, per la parte organistica, ha seguito i corsi di Luigi Ferdinando Tagliavini, Guy Bovet e Monika Henking.

É stata invitata a suonare in varie rassegne sia come solista che in ensemble (Bologna, Ferrara, Mantova, Pistoia, Como, Piacenza, Verona, Senigallia, Cagliari, Berlino, Londra, Edimburgo, Las Palmas). Presiede l’Associazione Arsarmonica dalla sua fondazione (2006) e organizza eventi, masterclass, concerti, vespri, presentazioni tra cui Vox Animae, rassegna organistica e corale regionale, Le ‘Messe degli artisti’ (S. Maria della Vita – Bologna) e i celebri ‘Vespri d’Organo a S. Martino’ sul prestigioso organo rinascimentale di Giovanni Cipri (1556).

Scrive articoli per riviste specialistiche e incide regolarmente per varie case discografiche (Stradivarius, Tactus, Bongiovanni, etc). È docente di TRPM (teoria, ritmica e percezione musicale) presso il Conservatorio ‘A. Boito’ di Parma e dottoranda presso il PIAMS (Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra) di Milano.