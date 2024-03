Borse di studio per gli studenti residenti a Cefalù. Il bando

L’amministrazione comunale di Cefalù ha approvato il progetto per la concessione di borse di studio che possa aiutare a sostenere il percorso di studio dei ragazzi che hanno profuso un maggior impegno nello studio e dare un sostegno economico alle famiglie.

Potranno accedere al beneficio gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

– essere residenti nel Comune di Cefalù;

– essere iscritti alla Scuola Secondaria di 1° o 2° grado, statale, paritaria o legalmente riconosciuta.

– essere iscritti per la prima volta alla classe frequentata nell’anno di riferimento e aver riportato nello scrutinio finale dell’anno scolastico 2022/2023 una media* di voti di almeno 7/10 (la media indicata viene effettuata senza considerare la valutazione nella disciplina

religiosa o attività alternativa); – per gli studenti licenziati dalla scuola secondaria di 1° grado aver conseguito la valutazione finale, nell’anno scolastico 2022/2023, con un voto finale di almeno 7/10*;

– per gli studenti licenziati dalla scuola secondaria di 2° grado aver superato l’Esame di Stato conclusivo con il voto di almeno 70/100*;

– appartenere ad un nucleo familiare che rientri negli indicatori di cui al punto 4 del presente bando.

Le borse di studio saranno erogate, in relazione alla media dei voti riportati nello scrutinio finale, nell’esame di Licenza di scuola secondaria di Primo grado o nell’esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di secondo grado, come di seguito:

a) media dei voti dal 7 all’8*: euro trecento/00 (€ 300,00);

b) media dei voti dal 9 al 10*: euro quattrocento/00 (€ 400,00);

c) Iscritti alla scuola Primaria in possesso dei requisiti di cui al punto 4 del presente bando: euro

duecento (€ 200,00).

L’istanza andrà presentata presso l’Ufficio Segretariato Sociale, il quale fornirà ausilio alla compilazione del modulo scaricabile da qui, dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando (18 marzo 2024).

Qui il bando completo.