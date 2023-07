Castelbuono, incidente in via Roma. Due feriti e auto danneggiate

Tre auto danneggiate e due persone rimaste lievemente ferite è il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Castelbuono, esattamente in via Roma. Secondo una prima ricostruzione, il conducente di un’autovettura proveniente da via Mario Levante, per cause da chiarire ha perso il controllo del mezzo, finendo contro due auto parcheggiate lungo la strada.

Sul posto oltre al 118 le Autorità stanno accertando l’esatta dinamica del sinistro che poteva avere ben più gravi conseguenze. Al momento via Roma è stata chiusa al traffico.