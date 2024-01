Castelbuono:  proteste della Pro Loco per il “restauro” della Matrice Nuova

(Riceviamo e pubblichiamo) – Tolte le impalcature… la sorpresa: tinta gialla, stile villino balneare, per la seicentesca Chiesa Madre.

È successo tutto durante le festività del Natale 2023 e del Capodanno 2024: con una improvvisa accelerazione dell’opera a dir poco inusuale, stante l’andamento piuttosto lento dei precedenti lavori, sono state intonacate tutte le superfici dei prospetti della prima ala del transetto e per di più di colore giallo. Incurante delle proteste e delle segnalazioni di tanti (Associazioni, Città e Territorio, Comune), immediatamente dopo sono

state tolte le impalcature.

Lavori che hanno la connotazione di ristrutturazione, a detta dei tecnici interpellati, e non di restauro così come sare bbe stata approvata dalla Soprintendenza ai Monumenti (cosa da verificare)

Le domande sono:

1. la Soprintendenza, che per legge ha la sorveglianza su detta opera, ha approvato l’intonacatura gialla del prospetto, difformemente al suo precedente parere che prevedeva, pare, il semplice restauro del paramento mantenendo il pietrame a vista nell’esercizio dell’alta sorveglianza sui lavori?

2.L’Ufficio tecnico della Diocesi, il Direttore dei lavori e la Ditta esecutrice in virtù di quale autorizzazione hanno operato?

3.Il Dipartimento dei beni culturali e dell’Identità siciliana che ha l’alta sorveglianza su detta opera è a conoscenza di questo scempio sulla bellezza di un edificio storico?

4.Il Comune di Castelbuono ha strumenti giuridici per interrompere il succitato scempio?

Abbiamo la ferma intenzione di tenere accesi i riflettori su questi lavori che riteniamo essere un insulto alla cultura della storia e dei nostri monumenti.



Pro Loco Castelbuono APS