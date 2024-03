Castelbuono. Rientrate le proteste per i lavori della Madrice Nuova?

(Riceviamo e pubblichiamo) – È notizia di pochi giorni addietro.

A seguito del movimento di opinione creato dalla Pro Loco APS di Castelbuono sulla iniziale segnalazione dell’avvocato Mario Lupo, da Città e Territorio, condiviso dal locale circolo PD e da numerosi fedeli appartenenti a diverse congregazioni religiose, si è vista la presenza dei funzionari della Sopraintendenza ai monumenti di Palermo che ha esercitato il suo potere di Alta Sorveglianza sui lavori della Madrice Nuova. Presenti, a quanto ci risulta, la direzione dei lavori, la ditta esecutrice, gli architetti comunali Dolce e Cicala.

Pare che l’arch. Davi’ della Sovrintendenza abbia stigmatizzato fermamente l’intonacatura di un giallo acceso del transetto prescrivendone il rifacimento con una tonalità più tenue mentre per il resto dei lavori sui prospetti della Chiesa avrebbe dato direttive per procedere con la tecnica del coccio pesto in base alle originarie previsioni progettuali.

Si prende atto delle azioni positive esercitate sia dalla Sovrintendenza che dall’ufficio tecnico comunale e si resta in vigile attesa che le suddette notizie (abbiamo usato il condizionale) si tramutino in fatti.

Abbiamo ereditato un invidiabile patrimonio storico artistico monumentale ed il meno che possiamo fare è quello di vigilare acche’ non venga deturpato.

Pro Loco Castelbuono APS