Castelbuono, scontro mortale tra moto, assolto unico imputato

Il 6 luglio 2021 il quieto incedere dell’estate a Castelbuono fu drammaticamente interrotto da un incidente stradale che funestò l’intera comunità.

In via Geraci, all’altezza del km 14,600 della SS 286, avveniva uno scontro che coinvolgeva tre moto con il decesso di un conducente mentre altri due venivano con urgenza trasportati al Pronto Soccorso di Cefalù e la successiva lunga degenza in Ospedale per uno di essi.

A seguito degli accertamenti compiuti nell’ambito delle indagini, la Procura della Repubblica citava in giudizio per omicidio colposo e lesioni uno dei tre conducenti coinvolti nello scontro.

Oggi (1 luglio 2024 per chi legge) il Tribunale Penale di Termini Imerese presieduto dalla dott.ssa Maria Aiello ha dato lettura del dispositivo con il quale V.C., difeso dall’avv. Gianfranco Raimondo, è stato assolto (poiché il fatto non sussiste) in quanto estraneo da ogni responsabilità per il decesso e per le lesioni riportate dal terzo conducente coinvolto nel sinistro stradale.