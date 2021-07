Un grave incidente si è verificato questa sera attorno alle 18:00 in via Geraci a Castelbuono. Nell’impatto tra due motocicli e un ciclomotore ha perso la vita il cinquantenne Giuseppe Conoscenti operaio comunale del servizio di raccolta dei rifiuti. Sono rimaste gravemente ferite altre due persone, non sarebbero in pericolo di vita. Al momento nessuna informazione sulla dinamica dell’incidente.