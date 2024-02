Castelbuono Solidale. Continua la raccolta delle donazioni a favore delle vittime del conflitto Hamas Israele

Continua la raccolta delle donazioni per le vittime del conflitto Hamas- Israele presso la sede della Pro Loco in via Dafni 5. La somma raccolta in appena 6 giorni, pari ad € 2165, sarà inviata alle Organizzazioni internazionali Medici senza Frontiere e World Central Kitchen che operano a Gaza e che sono state indicate dal nostro concittadino Alessandro Piro.

Un sentito ringraziamento a quanti, cittadini e Associazioni, hanno aderito alla raccolta.

Ancora una volta Castelbuono ha risposto “presente” e siamo fiduciosi che altre Associazioni e cittadini faranno altrettanto.

Castelbuono Solidale