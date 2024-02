Cefalù: il calendario dei grandi eventi del 2024

Cefalù da vivere in ogni stagione dell’anno. Sono queste le premesse che hanno portato l’amministrazione comunale a stilare un calendario di eventi che contribuiscono alla bellezza dei luoghi mese dopo mese.

“Cefalù – spiega il sindaco Daniele Tumminello – è una delle località cardine del sistema turistico siciliano. La recente partecipazione alla Bit di Milano ci ha confermato questo ruolo e ha fatto emergere la necessità di essere costantemente presenti con nuove offerte attrattive che guardano sia alla cultura e alla valorizzazione del patrimonio, ma anche allo svago, al benessere e alla fruizione della città con eventi che spaziano dalla musica, al teatro, con un occhio di riguardo anche ai bambini. Il calendario degli eventi cefaludesi è lo scheletro portante di un sistema che vogliamo sempre più implementare all’insegna della qualità dei servizi”

Ecco allora, per grandi linee, il calendario degli eventi del 2024, partito con l’evento “Cefalù InLove”, dedicato al San Valentino.

Ad aprile, dal 20 al 25, come di consueto, l’appuntamento è con EarthDay Cefalù, il più grande evento ambientale internazionale in cui si celebra il “Pianeta Terra”. Negli stessi giorni sarà di scena l’Ecovillage con degustazioni di prodotti locali e mercatini ecosostenibili.

Maggio è il mese dedicato alla gastronomia con la festa della birra. Il Cefalù Beer Fest si svolgerà dal 24 al 26.

L’arrivo dell’estate raccoglie eventi per tutti i gusti: si comincia all’insegna del benessere con la manifestazione dedicata allo sport Keifitness, l’8 e il 9 giugno. Poi è la volta della gastronomia con il “Cefalù pizza fest” ( dal 14 al 16), mentre dal 21 al 23 si terrà la famosa regata dei Borghi più belli d’Italia.

Luglio e agosto, come di consueto, diventano occasione per vivere Cefalù all’insegna della musica e degli spettacoli estivi, suddivisi tra il lungomare e il castello Bordonaro. Grande, come sempre, l’attenzione per la festa del Santissimo Salvatore, che ospita la famosa ‘Ntinna a mare, in cui le famiglie dei pescatori si sfidano a prendere l’effigie del Salvatore, posta alla fine di un’asta di legno a strapiombo sul mare.

Ancora ad agosto sono in programma un simposio dell’arte e la Festa del Mare, con piatti di pesce della cucina locale.

A settembre, nel periodo in cui si svolge anche la vendemmia, è l’ora del Cefalù Wine Fest e del Wine Music on the Rock e a seguire del Fooddafest.

Sport e cibo si uniscono in autunno con la Half Maraton (6 ottobre) e la kermesse gastronomica Eat Capone che porta nel piatto uno dei simboli del pescato locale: la lampuga. Si chiude la stagione a Novembre con “Cooki&Duci”.

L’inverno, come sempre, è invece all’insegna del Natale, con il Magico Natale a Cefalù, un ricchissimo programma di eventi che spaziano dalla musica al teatro, passando per le sfilate e le giornate dedicate ai bambini.

Date e aggiornamenti saranno disponibili sul sito dell’amministrazione comunale e sul portale turistico visitcefalu.com