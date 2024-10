Cefalù: Incendio in corso in zona Grugno-Pisciotto: interventi in atto da parte delle forze di emergenza

Un incendio è scoppiato a Cefalù in zona di C/de Grugno-Pisciotto alcune ore fa. Immediatamente sono stati allertati il Corpo Forestale, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile, che stanno intervenendo con una massiccia operazione congiunta.

Due elicotteri e un Canadair sono attualmente in azione, operando dall’alto per spegnere le fiamme e avviare la bonifica dell’area interessata. Parallelamente, le squadre a terra stanno monitorando e gestendo la situazione, mantenendola sotto controllo. Le operazioni sono ancora in corso, con tutte le risorse disponibili impiegate per evitare ulteriori danni e limitare la propagazione dell’incendio.