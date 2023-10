Cefalù, villaggio dell’educazione integrale inclusiva

18 ottobre ore 16:30 Chiesa di Santo Stefano, in Corso Ruggero:

per riflettere, accompagnati dalla musica del clavicembalo suonato da Diego Cannizzaro, sulla necessità di mettere al centro la Persona e ascoltare le giovani generazioni. Gli orecchi si apriranno all’ascolto anche delle poesie scritte da fratelli carcerati e interpretate dai giovani della Cooperativa sociale Il Segno;

19 ottobre ore 16:30 Sala Betania presso la Parrocchia Sant’Agata, alla Calura:

per meditare sul ruolo della Donna, al ritmo dell’arpa celtica di Irene Lucco. Francesca Luzzio e Santa Franco si metteranno in dialogo con l’assemblea, sfogliando le pagine dei loro libri;

20 ottobre ore 16:30 nel Portico della Casa Accoglienza, Parrocchia San Francesco, Piazza San Francesco: parleremo di accoglienza. Mario Marazziti ci farà comprendere come l’accoglienza è una occasione da non perdere;

21 ottobre ore 16:30 si apriranno le porte del Seminario Vescovile, Piazza Duomo:

Marcello Panzarella e Enzo Siviero dibatteranno con l’animazione di Antonio Giovanni Minutella sul tema: “La progettazione infrastrutturale strategica per lo sviluppo del Sud globale, al servizio dell’uomo nella prospettiva dell’ecologia integrale”;

22 ottobre ore 11:30, nella Parrocchia Spirito Santo, Via Pietragrossa:

gli Scout e il Masci, con il coordinamento di don Pietro Piraino, saranno maestri per come custodire la Casa Comune: la Madre Terra.

Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo Diocesi di Cefalù don Salvatore Spagnuolo, Diretore Biblioteca Diocesana Rafaella Maggiore, Presidente cooperatva sociale Il Segno Antonio Giovanni Minutella, Amministratore Unico Edizioni Arianna