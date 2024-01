Comitato Castelbuono Solidale: Raccolta fondi per le vittime del conflitto Israelo-Palestinese

A differenza della solidarietà che Castelbuono Solidale ha offerto agli Ucraini all’inizio del conflitto Russia-Ucraina con la consegna ai confini della Polonia di diverse tonnellate di generi di varia natura il Comitato Castelbuono Solidale si è chiesto in una recente riunione come intervenire, nel proprio piccolo, nel conflitto Hamas Israele che sta causando enormi sofferenze ai cittadini comuni, bambini ed anziani, che stanno subendo le violenze della guerra.

Nessuna organizzazione è stata individuata che potesse far pervenire materiali di qualsiasi genere ma solo richieste di donazioni in denaro che ognuno di noi, singolarmente, avrebbe potuto far pervenire tramite ONG internazionali. Era un sistema che non aveva bisogno del nostro coinvolgimento e ci si era quasi rassegnati a metterci da parte.

In detta riunione abbiamo appreso però che un nostro concittadino, Alessandro Piro, ingegnere, che si è distinto con Medici Senza Frontiere in missioni in Sud Sudan, in Congo, in Malawi e in Venezuela, da circa 3 giorni si trova a Gaza.

Attraverso ripetuti contatti diretti abbiamo appreso che sul posto opera una organizzazione internazionale, World Central Kitchen, che Alessandro conosce e della cui affidabilità è certo consigliandoci, quindi, di farle pervenire i nostri contributi in maniera diretta senza alcuna intermediazione.

La World Central Kitchen dall’inizio di ottobre sta collaborando con un’organizzazione locale a Gaza per fornire aiuti ai palestinesi e a chiunque altro ne abbia bisogno. Con le loro squadre sono anche sul campo nei paesi vicini, qualora le persone in fuga avessero bisogno di assistenza.

La World Central Kitchen è in prima linea ed ha iniziato a cucinare e fornire pasti alle persone bisognose, collaborando con le organizzazioni sul campo e attivando una rete di ristoranti locali, camion di cibo o cucine di emergenza. Serve pasti e alimenti ai sopravvissuti ai disastri in modo rapido ed efficace senza alcuna discriminazione fra palestinesi e Israeliani.

Per tali motivi il comitato cittadino Castelbuono Solidale organizza una raccolta fondi il cui ammontare sarà in parti uguali devoluto a

World Central Kitchen per la preparazione e somministrazione di pasti ed alla organizzazione di Medici senza Frontiere, alla quale appartiene Alessandro Piro, per le emergenze sanitarie.

A tal fine si organizzeranno dei turni presso la sede della Pro Loco di via Dafni 5 da lunedì 29 gennaio a domenica 4 febbraio dalle ore 10.00 alle ore 12.30 per accogliere coloro i quali volessero effettuare una donazione.

Sarà rilasciata apposita ricevuta ed al termine della raccolta fondi sarà pubblicato il relativo rendiconto economico.

Il Comitato Castelbuono Solidale