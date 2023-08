Commedia “Morte apparente”. Mercoledì e venerdì prenotazioni del posto sedia

La commedia “Morte apparente”, a cura della Compagnia Teatrale i Frastornati, andrà in scena a Castelbuono domenica 27 agosto ore 21:30 in Piazza Castello.

Sarà possibile prenotare il posto sedia presso il Cine Teatro Astra sito in via Cavour n.92:

– mercoledì 23 agosto dalle ore 10:00 alle 20:00;

– venerdì 25 agosto dalle ore 10:00 alle 20:00.

Fino ad esaurimento posti.

SINOSSI:

Un cataclisma si abbatte su casa Rinato, quando nella notte, la famiglia protagonista di questa vicenda, scopre sgomenta della morte del capofamiglia Peppino.

L’uomo, ricco possidente e taccagno fino al midollo, ha accumulato nella sua vita terrena un ricco bottino, frutto di anni di sacrifici e di un lascito del padre; tuttavia, non avendo fatto testamento, nulla lascia ai familiari, i quali, per il timore di restare senza il minimo necessario per la propria sopravvivenza, mettono la casa a soqquadro pur di rinvenire l’agognato bottino.

A rendere ancora più accattivanti le avventure di questa sgangherata famiglia, si aggiungeranno eventi surreali a cavallo tra la vita e la morte, l’ingerenza di eccentrici parenti e vicini di casa e situazioni paradossali.

NOTE DI REGIA:

La Compagnia Teatrale i Frastornati torna alla ribalta, pronta a consegnare al suo amato pubblico una commedia dal sapore dolceamaro.

Nata dall’estro creativo di Daniele Russo, la pièce “Morte apparente” si impone come una commedia brillante che strizza l’occhio all’assurdo e all’inusuale.

La scelta è ricaduta su questo testo per il profondo carico valoriale di cui si fa portatore.

Dietro a battute sagaci, situazioni strampalate e personaggi irriverenti, si nascondono profondi significati capaci tanto di far ridere, quanto di toccare le corde dell’animo umano.

Un viaggio paranormale in un perenne limbo tra la vita e la morte sarà l’occasione per i protagonisti di riflettere su aspetti quali la caducità della vita, l’importanza della famiglia, e il rispetto reciproco per i suoi componenti, le insicurezze per il futuro e di come il movente economico condiziona crudelmente le nostre vite.

Buon divertimento e buon Teatro,

Gabriele Perrini