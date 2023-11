Comune di Isnello. Palinsesto Manifestazioni Culturali “Isnello, Impressioni d’Autunno 2023”

Entra nel vivo il nuovo palinsesto delle manifestazioni culturali autunnali del Comune di Isnello “Impressioni d’Autunno 2023”.

Un ricco calendario di eventi per la cittadinanza e il territorio all’insegna della musica, della divulgazione filosofica, dell’offerta naturalistica e dei sapori autunnali che da fine ottobre accompagnerà fino alle porte del Natale

Dopo i primi eventi di ITINERA, la composita progettazione culturale e sociale finanziata dal Ministero della Cultura attraverso il Bando Piccoli Borghi con fondi a valere sul PNRR, legati alle opportunità per la creazione di impresa a cura di Eu Consulting e il primo di una serie di workshop sulla tutela del diritto d’autore e delle opere dell’ingegno a cura di Isola Tobia Label e Carlo Mercadante Editore nell’ ambito della rassegna “Off the records”, domenica 5 novembre ritorna la rassegna “Future artists” a cura del Maestro Antonio Sottile, che da tanti anni consente a giovanissimi talenti della musica classica, formatisi presso il Conservatorio di Palermo, di esibirsi al pianoforte nello splendido scenario della Chiesa della S.S. Annunziata di Isnello, quest’anno arricchita da un Concerto per Organo che si terrà, in esclusiva, presso la Chiesa Madre di Isnello domenica 18 novembre alle 21.00.

Nel weekend dell’11 e 12 novembre torna l’attesa 9′ edizione della Sagra “Sapori d’Autunno”, organizzata dalla Consulta Giovanile di Isnello con la Proloco Isnello, degustazioni, stand, eventi, animazione, visite guidate nel centro storico di Isnello e al GAL Hassin – Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche.

Il 14 novembre, presso l’ Auditorium del GAL Hassin, fa tappa il Festival delle Filosofie Palermo, la consolidata manifestazione organizzata dall’ Ass. LYMPHA, che quest’anno ha come tema la democrazia.

Il Comune di Isnello, per l’occasione, avrà il piacere e l’onore di ospitare il grande Prof. Carlo Cottarelli che approfondirà il tema della democrazia applicato all’ economia.

Appuntamenti con l’osservazione naturalistica e le suggestioni che i colori autunnali sanno offrire, grazie alle escursioni organizzate dal Cai Sezione Di Cefalu’, il 18 e 25 novembre, rispettivamente a Piano Cervi e Monte Mufara, il ritorno delle conversazioni sul valore degli istanti cristallizzati dalla poesia Haiku con Cinzia Pitingaro presso la Biblioteca Comunale “Cristoforo Grisanti” – Isnello il 18 novembre, e il Photowalking del 2 e 3 dicembre con la partecipazione del fotografo Michele Di Donato e la seconda edizione del concorso fotografico Città di Isnello “Colori e atmosfere d’Autunno. Isnello si racconta” a cura dell’ APS See Isnello.

Le prime domeniche di Dicembre saranno animate dalle conversazioni filosofiche pensate per Isnello da Lympha, nell’ambito di ITINERA, sui legami tra il pensiero greco e quello islamico, con la Prof.ssa Straface dell’ Università L’Orientale di Napoli, e i volti dell’Amore, con il Prof. Sesta e il patrocinio dell’Università degli Studi di Palermo, fino al gran finale col concerto del 17 dicembre dedicato ai “Cieli di Isnello” con Franco Foderà e l’Orchestra Febasi che reinterpreterà Rapsodia in Blue di George Gershwin, per pianoforte e ensemble di fiati.

I ragazzi delle Scuole di Isnello saranno coinvolti in diverse attività culturali e sociali, tra cui i laboratori musicali “Fortini sonori” a cura di Isola Tobia Label, le Giornate per l’Infanzia e l’ Adolescenza e contro la Violenza sulle donne e la visita al cantiere della nuova scuola che si terrà il 15 dicembre. Per aver garantito tale partecipazione di ringrazia la Dirigenza Scolastica dell’ I.C. “F.Minà Palumbo” nella persona della Prof.ssa Antonella Cancila e tutto il corpo docente.

Sarà inoltre possibile, in tutti i weekend autunnali, prenotare una visita guidata alle Chiese di Isnello a cura dei volontari del Servizio Civile Universale.

Per le attività del GAL Hassin, consultare il sito www.galhassin.it.

Nei prossimi giorni il programma sarà affisso nella bacheca comunale e distribuito nelle principali attività commerciali, il formato PDF scaricabile, inoltre, sarà reso disponibile sul sito istituzionale del Comune di Isnello https://www.comune.isnello.pa.it/

Isnello vi aspetta, col suo ricco ventaglio di “Impressioni d’Autunno”.

Il Sindaco

Marcello Catanzaro

L’ Assessora alla Cultura, alle Politiche Giovanili e ai Servizi Turistici

Luciana Cusimano