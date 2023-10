Convocazione Consiglio Comunale in sessione Ordinaria

Data: 3 novembre 2023

Ora: 18:30

Il Consiglio Comunale del Comune di Castelbuono è convocato per la sua prima seduta pubblica, in conformità con l’articolo 19 della Legge Regionale 26 agosto 1992, n. 7. L’evento si terrà presso l’aula Consiliare “Vincenzo Carollo” nel Palazzo Comunale, Via S. Anna.

Ordine del Giorno:

Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti, con nomina dei scrutatori. Approvazione del Bilancio Consolidato 2022. Variazione al Bilancio di Previsione 2023/2025. Modifica dell’art. 35, comma 2 e dell’art. 38, comma 1, del “Regolamento sul funzionamento, organizzazione e disciplina del Consiglio Comunale”.

In caso di mancanza del numero legale, la seduta verrà sospesa per un’ora e, se necessario, rinviata al giorno successivo, negli stessi locali e alla stessa ora, senza ulteriori avvisi di convocazione.