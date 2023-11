Corso Fitoalimurgia – Riconoscimento erbe commestibili Siciliane Cefalù/Isnello – 18 e 19 Novembre 2023

Le aziende agricole Bosco Carcarella e Sorelle Lo Re

Organizzano un corso per il riconoscimento delle erbe commestibili siciliane per Palermo e provincia. Tale manifestazione prevede l’identificazione, attraverso un approccio scientifico, delle principiali erbe spontanee presenti in Sicilia utilizzate a scopo alimentare.

Tale corso si articolerà in 2 giornate, nello specifico:

Giorno 1° a Cefalù presso Villa Bordonaro: 16,30-19,30 teoria – 19,30-20,30 laboratorio.

Giorno 2° a Isnello presso Az. Agr. Sorelle Lo Re: 9,00-16,00 circa – escursione in campo, raccolta ed identificazione, degustazione a base di erbe spontanee.

Durante le ore di teoria verranno trattati argomenti sulla storia, importanza ed utilizzi delle piante alimurgiche locali ma principalmente saranno esposte delle schede con oltre 50 specie presenti nel territorio siciliano ed utilizzate a scopo alimentare. Ogni scheda presenterà l’immagine della pianta con in dettagli tutti i caratteri morfologici utili ai fini del riconoscimento in campo; il suo nome scientifico, volgare italiano e dialettale; verranno inoltre proposte alcune ricette per gli utilizzi delle principali piante trattate. Nelle ore di laboratorio saranno descritti gli esemplari freschi raccolti in campo dal docente con lo scopo di osservarne direttamente i dettagli ed i caratteri morfologici utili ai fini diagnostici.

Durante l’escursione in campo saranno identificate le principali piante del territorio che verranno raccolte e nominate dall’esperto botanico.

Il docente del corso sarà il dott. Alfonso La Rosa, naturalista esperto botanico.

Per il pranzo/degustazione saremo ospitati presso L’azienda Sorelle Lo Re che attraverso l’esperienza e la passione ci farà degustare tutto ciò che di fitoalimurgico il territorio possa offrirci.





per iscriversi contattare:

Fabio Coco 3403503628