Costituente: Risposta nota del sindaco rimborso lavori di manutenzione straordinaria dell’Eremo di Liccia

(Riceviamo e pubblichiamo)

Riscontro nota del sindaco n.24357 del 27-11-2023 risposta scritta-rimborso lavori di manutenzione straordinaria dell’Eremo di Liccia

Prendiamo atto della risposta del sindaco ma non ci sentiamo soddisfatti per i motivi che, per una migliore comprensione, anche da parte dei cittadini che leggeranno la missiva, proveremo ad elencare.

Nella prima domanda avevamo chiesto: “a che titolo l’Amministrazione intende effettuare un rimborso di € 23.000 per spese di manutenzione straordinaria plesso “Eremo di Liccia”?

Tale domanda nasce dalla consapevolezza che l’azione politica e amministrativa deve essere svolta entro il perimetro costituito dalle leggi e dai regolamenti.

Non comprendiamo, infatti, su quale riferimento legislativo si basa l’operato dell’amministrazione che ha delegato, anche verbalmente, un privato ad eseguire lavori su un immobile pubblico con la promessa di un rimborso eludendo tutte le procedure che devono essere osservate dal Comune.

Osserviamo, inoltre, che

All’art. 4 del contratto di affidamento per la gestione servizi e gestione bar Eremo di Liccia si legge che “Il gestore non potrà realizzare nessun intervento di modifica o miglioria degli spazi affidati, senza il preventivo consenso scritto del comune di Castelbuono e/o del Centro Polis Castelbuono. Il gestore non avrà diritto ad alcun rimborso né potrà avanzare alcuna pretesa per le spese sostenute per modifiche o migliorie realizzate”. all’art. 7 delle Linee guida approvate con Delibera di Giunta municipale n. 237 del 29 dicembre 2021 si legge: “Il Comune si impegna alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Eremo di Liccia (…)”. all’art. 7 dello Schema di convenzione tra l’Ente Parco delle Madonie ed il Comune di Castelbuono per gestione Eremo di Liccia di cui alla deliberazione del Comitato esecutivo del Parco delle Madonie n. 29 del 19.08.2021 si legge: “L’Amministrazione comunale si impegna alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Eremo di Liccia (…)”.

Da quanto sopra specificato, emerge che la manutenzione ordinaria e straordinaria spetta esclusivamente al Comune.

Vorremmo che venisse chiarito, inoltre, considerato che i lavori di “.. allaccio dell’immobile alla fognatura” sono stati autorizzati in data 13/10/2021” e che l’immobile è stato affidato al Sig, Marchese in data 30/04/2022, dove e come avvenivano gli scarichi nel periodo intercorso tra la data di affidamento e la data di realizzazione dei lavori e come mai l’immobile sia stato affidato senza allaccio degli scarichi alla rete fognante.

Lasciamo ai cittadini la valutazione di tale gestione della cosa pubblica che appare approssimativa.

I consiglieri

Annunziata cangelosi

Maria Ippolito

Lorenzo Aquilino

Domenico Prisinzano