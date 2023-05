Dal 15 giugno al 15 ottobre scatta il divieto di accendere fuochi

Con Ordinanza n. 82 del 30 Maggio 2023, il Sindaco ordina che è vietato accendere fuochi per evitare rischi incendi nel periodo che va dal 15 Giugno al 15 Ottobre 2023. Maggiori dettagli si possono leggere nella Ordinanza allegata.

Con questo comunicato l’Amministrazione Comunale intende avvisare tutti i cittadini, proprietari o conduttori di terreni, affinchè effettuino gli interventi di pulizia e cura degli stessi, invasi dalla vegetazione, eleminando le condizioni che possono rappresentare pericolo per l’igiene e per la pubblica incolumità. Nel rispetto dell’Ordinanza la Polizia Municipale, il Corpo Forestale e i Carabinieri controlleranno se tutto ciò viene applicato. Basta un po’ di manutenzione per evitare sanzioni, o peggio ancora, incendi che possono devastare il patrimonio boschivo e della macchia mediterranea che sono la ricchezza ambientale del nostro comprensorio.