Dal 4 al 7 luglio Castelbuono è una Favola. Al via le proposte artistiche

Dal 4 al 7 luglio 2024 si terrà Castelbuono è una favola, una rassegna di teatro per bambini e ragazzi che si svolge nel paese madonita da più di 20 anni nel periodo estivo.

L’organizzazione della presente edizione sarà a cura dell’Associazione Culturale I Trovatori, sotto la Direzione Artistica di Giuseppe Vignieri.

Durante le quattro giornate della manifestazione, il programma verrà costellato con alcune attività rivolte ai bambini e alle famiglie, organizzate da associazioni locali.

Il focus e il perno della rassegna è comunque il Teatro; il culmine di ogni giornata sarà infatti uno spettacolo per ragazzi che andrà in scena presso il Parco delle Rimembranze. In questa nuova edizione, il coinvolgimento delle compagnie teatrali professionali riveste quindi un ruolo fondamentale.

Al tal proposito invitiamo le compagnie teatrali interessate ad inviarci le loro proposte artistiche di teatro ragazzi all’indirizzo mail dir.artisticatrovatori@gmail.com, con oggetto “Castelbuono è una favola 2024 – nome delle compagnia”.

Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre le 23:59 del 25/04/2024.

Chiediamo di inserire in ogni singola proposta:

Fascia d’età a cui è destinato lo spettacolo.

Proposta economica.

Numero di attori coinvolti.

Requisiti indispensabili per la messinscena.

Durata dello spettacolo.

Link ad un video integrale.

Associazione Culturale I Trovatori