Domenica 23 luglio si inaugura a Castelbuono la personale di Melina Tricoli “Scarti in mostra”

Si inaugura domenica 23 luglio alle ore 19 alla Chiesa del Crocifisso – Centro Sud in corso Umberto I a Castelbuono, la personale dell’artista Melina Tricoli “Scarti in mostra”.

L’esposizione dell’artista messinese, inserita nel calendario degli appuntamenti dell’estate castelbuonese, si propone con le opere realizzate con stoffe riciclate dalla Tricoli che ha trovato un modo diverso di fare arte riutilizzando le stoffe nei colori originari, inserite in fogli di polistirene, senza uso di colla. Le sue opere sono realizzate superando il limite del collage per ottenere una struttura compatta e uniforme dove l’incastro si annulla e l’opera si esprime nella sua versione figurativa che ne determina il carattere festoso ed elegantemente decorativo. I vecchi tessuti sono la materia prima delle sue creazioni e, quando non trova i colori giusti, li ottiene con accorgimenti personali immergendo le stoffe nell’acqua bollente con delle erbe fino ad ottenere il risultato desiderato. La sua arte definita “pittura materica”, è molto apprezzata per la sua semplicità, per l’accostamento dei colori e per la singolare tecnica. Per questo ha ottenuto diversi riconoscimenti e premi anche a livello internazionale.

La mostra resterà aperta dal 23 al 30 luglio ed è possibile visitarla tutti i giorni dalle ore 10,30 alle 12,30 e nel pomeriggio dalle ore 18 fino a tarda sera.