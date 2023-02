Domenica 26 febbraio, dalle ore 8.00 alle 20.00, si vota per le #primariepd23

Partecipa anche tu alla scelta del prossimo segretario o della prossima segretaria nazionale del Partito Democratico.

Tutti i cittadini possono partecipare presso il seggio allestito nel proprio comune di residenza Trovaseggio (primariepd2023.it).

Basterà esibire un documento di riconoscimento e versare un contributo di 2 € per le spese di organizzazione (se non iscritti al PD).

I minori dai 16 anni in su, i fuori sede e gli stranieri residenti in Italia possono partecipare presso uno dei gazebo o dei seggi allestiti in tutta Italia, preiscrivendosi, entro le ore 12.00 del 24 febbraio, sul sito www.primariepd2023.it.

A Castelbuono il seggio elettorale verrà allestito presso i locali di via Umberto I, n. 53 (di fronte la Fontana di Venere Ciprea – Quattru Cannola).

Per maggiori informazioni sulle Primarie di domenica prossima, ci vediamo VENERDÌ 24 FEBBRAIO, dalle ore 18.30, in Piazza Francesco Minà Palumbo e SABATO 25 FEBBRAIO, sempre dalle ore 18.30, presso la sede del seggio elettorale in via Umberto I, n.23.

Rigeneriamo insieme il Partito Democratico, forte e fiero della storia e della tradizione custodita nel suo nome.