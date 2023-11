Duplice appuntamento a Castelbuono per la presentazione del libro “Operazione siringa. La diffusione dell’eroina”. Romanzo storico-sociale

Sabato 11 novembre 2023 ore 15.00 presso la Sede della Cooperativa Il sorriso in Contrada Sant’Elia

Domenica 12 novembre 2023 ore 17.00 presso Centro Sud – Chiesa del SS. Crocifisso via Umberto I, Castelbuono

L’autore Francesco Di Garbo incontra il pubblico in dialogo con Gioacchino Cannizzaro e relativo dibattito pubblico.

Il romanzo Operazione siringa. La diffusione dell’eroina narra della diffusione dell’eroina in Italia tra la fine degli anni settanta e l’inizio degli ottanta. La storia di un povero disgraziato figlio dell’estrema periferia milanese, Corea Comasina, che per emergere non trova di meglio a portata di mano se non di fare il pusher. In perfetta sintonia con la sua visione del mondo si cala nei panni del facinoroso, violento e brutale spacciatore inondando, per rivalsa sociale ed esistenziale nei confronti della borghesia dal braccino corto, d’eroina Milano a cuor leggero. Con tutti gli annessi e connessi che tale fenomeno causò tra i giovani.

Esso non fu poi tanto casuale, come una sorta di ineluttabile dazio da pagare, bensì una vera e propria strategia politica.

Quando il Nostro si rende conto d’essere una pedina, un utile idiota, del sistema (la fratellanza atlantica che ha organizzato la strategica “operazione siringa”),

ormai di soldi ne ha a bizzeffe e fugge via riuscendo con abile ingegnosità a far perdere le tracce. Se ne va in un’isola sperduta a vivere una vita tranquilla insieme al suo amore.

L’evento di presentazione del libro sarà un’occasione unica per esplorare i dettagli di questa parte della storia italiana spesso misconosciuta e sottovalutata.

“Operazione siringa” è un libro destinato a diversi tipi di lettori: i giovani che desiderano conoscere quegli anni, gli adulti che vogliono contrastare l’oblio e ricordare quel periodo e tutti coloro che desiderano acquisire consapevolezza sulla drammatica diffusione dell’eroina in Italia. Si tratta di un libro per tutti in grado di farci riflettere su un capitolo oscuro della nostra storia recente.

BIOGRAFIA

Francesco Di Garbo, 1960, Castelbuono (PA).

Autodidatta con Laurea in Filosofia.

Dal 1990 Bibliotecario per il Comune di Milano.

Dal 2022 esodato volontario dedito allo studio e alla scrittura.

Operazione Siringa è il suo primo romanzo.