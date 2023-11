Eduscopio 2023: Ottimi risultati per il liceo scientifico Tedaldi di Castelbuono

(Riceviamo e pubblichiamo) – Ogni anno, la Fondazione Agnelli di Torino, pubblica una mappa dei licei italiani e stila una classifica mediante un indice FGA con l’obiettivo di fornire un quadro completo della qualità formativa dei Licei italiani. Esso si basa su una serie di indicatori che prendono in considerazione la performance scolastica degli studenti, l’efficienza della didattica dell’istituto e il tasso di successo degli ex alunni nei percorsi universitari.

Nel 2023 il liceo scientifico Tedaldi di Castelbuono ha ottenuto un indice FGA particolarmente elevato( 88.34 su 100) attestandosi tra i migliori licei scientifici italiani. Questo risultato rispecchia l’impegno costante da parte della scuola nel migliorare la qualità dell’istruzione e garantire un ambiente di apprendimento stimolante.

Effettuando un confronto con gli indici FGA degli altri licei scientifici italiani, emerge chiaramente il posizionamento eccellente del Liceo scientifico TEDALDI di Castelbuono. La scuola si distingue per i risultati ottenuti dagli studenti negli esami di Stato, l’efficienza della organizzazione dell’attività didattica, nonché il successo degli ex alunni nelle università italiane.

Tuttavia è importante sottolineare che l’indice FGA non rappresenta l’unico indicatore di qualità formativa di una scuola, concorrono anche altri fattori come la reputazione del liceo, la qualità dell’offerta formativa, la presenza di laboratori e l’efficacia dell’azione didattica di un corpo docente qualificato.

L’indice FGA del Liceo Scientifico di Castelbuono per il 2023 testimonia, in ogni caso, l’impegno e l’efficacia della nostra scuola nell’offrire un’istruzione di qualità, e considerando anche il fatto che rispetto ad una città ci troviamo in un ambiente povero di stimoli culturali ci siamo particolarmente orgogliosi del risultato raggiunto.

Un sentito ringraziamento va al Dirigente scolastico, al corpo docente, alle studentesse e agli studenti e a quanti hanno contribuito al raggiungimento di questi risultati.