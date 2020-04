Emergenza epidemiologica COVID-19: contributi economici a universitari siciliani che studiano “fuori Sicilia”

È stato pubblicato da pochi minuti il bando promosso dalla Regione Siciliana indirizzato agli studenti siciliani fuorisede che hanno subito disagi economici a causa dell’emergenza coronavirus. Con un video pubblicato sulla propria pagina Facebook, l’assessore all’Istruzione e alla Formazione Professionale Roberto Lagalla, descritto la struttura del bando. Un bando molto atteso, come afferma lo stesso assessore, per gli studenti e le famiglie provate dalla pandemia.

Sette i milioni di euro destinati dalla Regione agli studenti fuorisede, così suddivisi: 4 da destinare a studenti universitari residenti in Sicilia e domiciliati per studio in altre sedi accademiche in Italia ed all’estero e 3 a favore di studenti universitari residenti e domiciliati in Sicilia che hanno richiesto il contributo alloggio agli ERSU siciliani per l’anno 2019/2020 e che sono risultati nelle relative graduatorie “idonei”, ma non assegnatari del contributo richiesto.

bando-ersu-studenti-fuorisede-covid



DOWNLOAD

catania.liveuniversity.it