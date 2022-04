Emergenza Ucraina. A Castelbuono temporaneamente sospesa la raccolta generi e donazioni

Ascolta l'articolo

Sospeso l’impegno di numerosissimi volontari che hanno assicurato la realizzazione del programma di aiuti umanitari ai profughi della guerra Russia /Ucraina.

I locali della Chiesa dell’Itria riceveranno gli ultimi generi fino a mercoledì 6 aprile.

Sarà poi caricato il terzo carico che a mezzo della Protezione Civile Regionale sarà consegnato ai confini della Polonia con l’Ucraina.

Un bilancio oltremodo positivo.

Ancora una volta Castelbuono, con i suoi cittadini, le sue associazioni, i suoi studenti di ogni ordine e grado, è stata presente raccogliendo oltre una tonnellata di alimentari a lunga conservazione, medicinali, latte ed omogeneizzati per bambini, prodotti per l’igiene personale.

Sospesa anche la raccolta di donazioni in denaro. La somma (3.500 euro) sara’ accantonata per far fronte alle esigenze dei profughi ucraini che giungeranno a Castelbuono.

Essi saranno accolti da 3 famiglie che hanno manifestato la loro disponibilità ad accogliere un totale di 8 persone.

Diversi altri concittadini hanno messo a disposizione le loro case vuote arredate e corredate di tutto punto.

Il gruppo spontaneo di associazioni e cittadini rimodulera’, all’occorrenza, la propria attività in locali diversi nella considerazione che quelli attualmente in uso saranno adibiti esclusivamente ad interventi caritatevoli riguardanti il territorio.

Doverosa, infine, la gratitudine nei confronti delle autorità religiose che hanno consentito la raccolta dei generi per l’emergenza ucraina nei locali dell’Itria.

CASTELBUONO SOLIDALE