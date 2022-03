Ente Parco delle Madonie: contest fotografico per la Giornata delle Foreste

Ascolta l'articolo

Il 21 Marzo è la Giornata Internazionale delle Foreste

Nel primo giorno di primavera l’ambiente torna protagonista grazie alla giornata dedicata al patrimonio forestale. L’Ente Parco delle Madonie, per festeggiare questa giornata, organizza un Contest fotografico aperto a tutti gli appassionati di fotografia amanti delle Madonie..

Partecipare è semplice e gratuito:

Basta inviare le vostre foto tramite E mail a info@parcodellemadonie.it o tramite messanger sulla pagina Fb Ente Parco delle Madonie Le foto, in formato jpeg, devono pervenire entro la mezzanotte di

Domenica 20 Marzo 2022.

Saranno pubblicate sulle pagine social dell’Ente.

Le foreste costituiscono l’ambiente più diversificato e diffuso sul

nostro pianeta, purtroppo anche il più minacciato dalle attività umane

e dai cambiamenti climatici. Per questo il 21 marzo di ogni anno, le

Nazioni Unite dedicano la Giornata Internazionale delle Foreste alla

sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’importanza di tutti i

tipi di bosco. Ed è questo lo scopo del Contest.