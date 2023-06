Eroina negli slip e metadone non tracciabile. Due arresti per spaccio a Castellana Sicula

I carabinieri di Petralia Sottana hanno arrestato due individui di Castellana Sicula per spaccio di droga e denunciato un terzo soggetto per favoreggiamento. I due uomini sono stati notati dai carabinieri appena scesi da un autobus proveniente da Palermo e hanno cercato di fuggire quando hanno visto i militari. Sono stati bloccati vicino alla villa comunale e trovati in possesso di droga.

Il 33enne nascondeva otto dosi di eroina negli slip insieme a denaro, mentre il 24enne aveva tre flaconi di metadone privi di etichette identificative nello zaino. Durante l’operazione, un uomo di 51 anni è stato sorpreso mentre aiutava il 33enne a eludere il controllo. La droga sequestrata è stata inviata per analisi al laboratorio dei carabinieri di Palermo. I due spacciatori sono stati arrestati e detenuti nella Casa Circondariale di Termini Imerese.

È doveroso rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.