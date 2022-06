Escursione Naturalistica al Sentiero Geologico di Piano Battaglia e alla Faggeta di Monte Mufara

Ascolta l'articolo

Il Club per l’Unesco Castelbuono-Madonie in collaborazione con il Museo Naturalistico Francesco Minà Palumbo, il Parco delle Madonie e il Museo Collisani, organizza per sabato 2 luglio un’escursione

naturalistica al sentiero geologico di Piano Battaglia, geosito del circuito European GeoPark Unesco e alla faggeta di Monte Mufara.

Per tutti, raduno al primo parcheggio sulla sinistra di Piano Battaglia alle ore 9.00. Per chi parte da Castelbuono, raduno alle ore 8.00 in via Isnello in prossimità della Scuola Media. Si consigliano scarpe da trekking e colazione a sacco.