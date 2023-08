Ferragosto a Petralia Soprana, una giornata all’insegna del folklore, rievocazioni e gastronomia

(9 agosto 2023) Petralia Soprana – Il Ferragosto a Petralia Soprana da sempre è stato sinonimo di folklore, rievocazione e gastronomia. Anche quest’anno la Pro Loco è già al lavoro per offrire una giornata indimenticabile, nel borgo più alto della provincia di Palermo, all’insegna di arte, natura e cultura. Il 15 di agosto a Petralia Soprana sarà anche l’occasione per assaporare tutte le specialità culinarie tipiche del paese grazie alla “mattinata gastronomica”. Un itinerario gastronomico che offre la possibilità di degustare degli ottimi piatti tipici e allo stesso tempo scoprire le bellezze del borgo.

L’itinerario, studiato tra vie e viuzze, slarghi con palazzi nobiliari e piazze, chiese di estrema bellezza e panorami sorprendenti farà scoprire al visitatore non solo le bellezze architettoniche ma anche il gusto delle pietanze preparate al momento e le varie specialità culinarie del territorio del Borgo. L’appuntamento prenderà il via lunedì sera (14 agosto) con la serenata “a zita” che l’indomani sarà chiamata a sposarsi nel celebre “Matrimonio Baronale”, organizzato dagli Stendardieri. Una manifestazione affascinante con sfilata in costumi d’epoca per le vie del Borgo e momenti teatrali che rappresentano il matrimonio celebrato il 15 agosto 1700 tra Donna Catarina Sgadari e Don Giuseppe Di Maria. A fare da cornice saranno anche i gruppi folkloristici internazionali e gli Stendardieri sopranesi che faranno volteggiare nel cielo, in modo unico e spettacolare, i loro labari dedicati alle confraternite di Petralia Soprana. La sera alle ore 21 la piazza Duomo si trasformerà in palcoscenico con il Festival Internazionale dei Mondi che vedrà l’esibizione dei gruppi internazionali e del locale gruppo Gruppo Folk “U Rafu” Terra del Sale.