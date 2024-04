Festival Cefalù: docufilm con Katia Ricciarelli vince il Premio Earth Day 2024

Il docufilm “In principio era il canto”, che celebra la bellezza senza tempo di Capo Palinuro con la voce emozionante di Katia Ricciarelli, vince il Premio Earth Day 2024 del Festival del cinema di Cefalù.

Scritto e diretto con maestria da Flavio Pagano, il docufilm trasporta gli spettatori in un viaggio attraverso la magnificenza della costa cilentana, mettendo in risalto la sua ricca storia, il suo fascino intramontabile e la sua bellezza incontaminata. Accanto alla celebre soprano Katia Ricciarelli, il film vanta la partecipazione dei musicisti Luca Aquino ed Espedito De Marino, insieme al giovanissimo Mario Sansiviero. Realizzato grazie all’intraprendenza della Pro Loco di Palinuro, guidata con passione da Silvano Cerulli, e al sostegno finanziario del FLAG I Porti di Velia, diretto con competenza da Carmine Farnetano, il docufilm è stato girato nel luglio del 2023 a Palinuro, culla di arte, mito e poesia.

Ecco il giudizio che ha assegnato al Docufilm la Giuria del Festival del Cinema di Cefalù: «Il docufilm “In principio era il canto” merita il massimo riconoscimento per la sua straordinaria capacità di trasportare gli spettatori in un viaggio emozionale attraverso la bellezza senza tempo di Capo Palinuro. Con una narrazione avvincente e immagini mozzafiato, il regista Flavio Pagano ha saputo catturare l’anima della costa cilentana, offrendo uno sguardo intimo e appassionato sulla sua storia, la sua cultura e la sua natura incontaminata. La partecipazione della celebre soprano Katia Ricciarelli, insieme ai talentuosi musicisti Luca Aquino ed Espedito De Marino, ha arricchito ulteriormente l’esperienza sensoriale del pubblico, trasmettendo un senso di meraviglia e ammirazione per il patrimonio artistico e naturalistico di Palinuro.

“In principio era il canto” non è solo un documento visivo, ma una potente chiamata all’azione per preservare e valorizzare le nostre bellezze naturali, promuovendo un turismo consapevole e sostenibile e il rispetto delle tradizioni locali. La Giuria del Festival del Cinema di Cefalù elogia il lavoro di Flavio Pagano e di tutto il team dietro questo straordinario docufilm, riconoscendo il loro impegno nel portare avanti un messaggio di speranza e di consapevolezza ambientale attraverso l’arte cinematografica. “In principio era il canto” è un’opera di straordinaria bellezza e significato, e siamo onorati di conferirgli il Premio Earth Day come riconoscimento al suo eccezionale contributo al mondo del cinema e alla promozione della bellezza e della cultura della nostra terra».

Per informazioni 347.2975402 (Presidente del Festival del Cinema di Cefalù)