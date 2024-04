Festival del Cinema di Cefalù: Premio Speciale Earth Day 2024 alla Direzione Marittima – Guardia Costiera di Palermo, per la tutela del Mare e delle coste

La Direzione Marittima – Guardia Costiera di Palermo riceve il Premio Speciale Earth Day 2024 del Festival del Cinema di Cefalù, un riconoscimento assegnato ogni anno a chi si distingue per azioni concrete a tutela dell’ambiente.

“Un premio conferito per l’impegno quotidiano a difesa del Mare e delle coste”, si legge nella motivazione. Un impegno che si traduce in innumerevoli interventi in mare e sulla fascia costiera, come testimoniato dal video istituzionale realizzato per l’occasione.

“La Guardia Costiera è certamente la massima istituzione a difesa del mare e della Costa”, affermano gli organizzatori del Festival. Uomini e donne che, con coraggio e dedizione, sfidano quotidianamente le intemperie e i flutti per garantire la sicurezza di naviganti e bagnanti, ma anche per tutelare l’ambiente marino e costiero.

“Ogni giorno al servizio di ogni cittadino e dei cittadini di domani, difendono e custodiscono le meraviglie del mare”, come recita il video. Un video che si conclude con un toccante omaggio al Comandante Natale Di Grazia, medaglia d’oro scomparso in servizio mentre contrastava la criminalità che deturpava il mare e la costa.

“Il suo esempio rappresenta l’eredità dei valori che gli uomini e le donne della Guardia Costiera mettono in campo ogni giorno a difesa dell’Ambiente”, spiegano dalla Guardia Costiera. Valori che hanno spinto il Festival a conferire loro questo prestigioso riconoscimento.

La consegna ufficiale del premio avverrà durante le serate finali del Festival. Occasione in cui verrà premiato anche il miglior documentario in concorso che tratta temi legati alla salvaguardia del Creato.

Il Festival del Cinema di Cefalù, con questo premio, vuole non solo omaggiare il prezioso lavoro della Guardia Costiera, ma anche lanciare un messaggio di sensibilizzazione verso la tutela dell’ambiente marino e costiero. Un messaggio che assume ancora più importanza in occasione della Giornata della Terra, che si celebra ogni anno il 22 aprile.

Il video istituzionale della Direzione Marittima – Guardia Costiera di Palermo è disponibile al seguente link: https://youtu.be/QY7BgItYIC8