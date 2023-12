Fiasconaro: artigianalità ed ingredienti di prima scelta. VIDEO

Artigianalità ed ingredienti di prima scelta. Manualità ed accuratezza. Sono i principi che da sempre seguiamo per tutte le fasi di creazione dei nostri Panettoni. #Fiasconaro #Produzione #70moAnniversario #PasticcieriSiciliani #PanettoneArtigianale Posted by Fiasconaro on Friday, December 8, 2023

La famiglia Fiasconaro è sinonimo artigianalità e qualità da oltre 70 anni. I loro prodotti sono realizzati con ingredienti di prima scelta, selezionati con cura e lavorati con passione e maestria.

Il video che mostra le immagini della produzione dei Panettoni Fiasconaro è un vero e proprio viaggio emozionale alla scoperta di questa arte antica. Si percepisce come, in ogni fase della produzione, viene posta la massima attenzione ai dettagli e alla qualità.

I maestri pasticceri Fiasconaro lavorano con amore e dedizione, per creare dei prodotti unici e indimenticabili. I loro panettoni sono il frutto di una lunga tradizione artigianale, che si tramanda di generazione in generazione. Il risultato di un lavoro appassionato e di una grande esperienza, che si traducono in un sapore unico e indimenticabile.