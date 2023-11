Finanziamento lavori Eremo di Liccia. La risposta del sindaco all’interrogazione della Costituente

(Riceviamo e pubblichiamo) In risposta alla legittima attività di controllo svolta dal Gruppo di Minoranza, che ha presentato diverse interrogazioni su vari temi di interesse per la nostra comunità e le ha divulgate tramite i mezzi di informazione, riteniamo opportuno utilizzare gli stessi canali per informare i cittadini sulle varie questioni amministrative che riguardano la nostra comunità.

Per quanto concerne l’interrogazione sull’Eremo di Liccia, di cui abbiamo fornito una risposta scritta il giorno 27/11/2023 al Capogruppo Consiliare della Costituente per la Castelbuono di Domani, si evidenzia che, ancora una volta, abbiamo agito nell’interesse della collettività, rendendo fruibile una struttura pubblica come l’Eremo di Liccia, che era chiusa e inutilizzata e che rischiava di perdersi per l’incuria e la possibilità di atti vandalici (come è accaduto per l’albergo Milocca).

Nella nota allegata troverete dettagliatamente le voci che sono state autorizzate per poter effettuare i lavori che permettono alla struttura di essere fruibile.

Nella convenzione, il Comune ha l’obbligo di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Eremo, come abbiamo evidenziato nella risposta.

Se tutto ciò fosse rimasto in capo all’Ente, i tempi si sarebbero allungati e i costi sarebbero stati maggiori. Considerato che la struttura era già affidata al Centro Polis, che con un avviso pubblico ha ceduto la gestione operativa al signor Fabio Marchese, abbiamo ritenuto opportuno trovare la soluzione di autorizzare i lavori eseguiti e di dare un contributo una tantum per il ristoro delle spese effettuate.

Chi legge ed è in buona fede comprende che, se avessimo realizzato interventi affidando i lavori ad imprese, avremmo dovuto impegnare somme molto più consistenti.