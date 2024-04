Gambero Rosso: Il Casale Drinzi a Collesano e a Rametta a Castelbuono tra i 5 migliori agriturismi in provincia di Palermo

(Gamberorosso.it) – Palermo non è solo il mare di Mondello. L’entroterra, infatti, offre paesaggi variegati che tra vallate, colline e alture custodiscono un territorio dalla biodiversità unica. Basti pensare al Parco delle Madonie: quarantamila ettari di boschi, sughereti, alberi di frassini, vigneti e viottoli di montagna dove nascono prodotti – molti Presidi Slow Food – come la manna delle Madonie, la provola, l’arancia bionda di Isnello, il fagiolo di Badda (a Polizzi), il sale di Petralia Soprana, il miele di cardo, senza contare oli e grani autoctoni.

La provincia interna di Palermo, inoltre, è popolata di borghi antichi, e la sua gastronomia è legata ad antiche tradizioni rurali, con tanta parte riservata alle carni e agli ortaggi tipici. Per chi ha voglia di un soggiorno nel verde, aria pura e cucina casereccia, ecco una serie di agriturismi a poca distanza dalla città ideali per rifocillare pancia e spirito.

Casale in pietra immerso nella natura del parco delle Madonie, tavoli in legno, camini e atmosfera d’alta quota. Le verdure e le erbe aromatiche spontanee di qui danno valore aggiunto alle preparazioni a base di selvaggina e paste fatta in casa. Fra gli antipasti, gustoso caciocavallo all’argentiera, con aglio e aceto bianco, o ricottina fresca panata e fritta. In stagione raccomandata la lumaca madonita con crostini caldi, ma anche l’uovo croccante con fonduta di caciocavallo e tartufo nero e i ravioli della casa con pesto di tenerumi, mandorle tostate e mousse di ricotta fresca. In autunno tanti funghi e, spesso, il cinghiale (stufato con bacche di ginepro). Anche ottime pizze. Menu per celiaci, vegetariani e senza lattosio. Vini siciliani. Servizio cortese.

A Rametta si trova nel cuore del Parco delle Madonie, nel tipico paesaggio della campagna circostante Palermo, tra fichi d’India e muretti a secco. La struttura è un casale in tipico stile rurale con spazi comuni semplici e ampi, camere comode ma soprattutto un magnifico spazio all’aperto. La tavola è imbandita con piatti del repertorio contadino, tra pane e pasta fresca fatti in casa e verdure dell’orto di proprietà, nonché carni locali, salumi e formaggi. La posizione è inoltre ideale per escursioni nel verde e tour nei dintorni.