Gara sfortunata per Vincenzo Campo ad Oppenrod in Germania

Vincenzo Campo non ha avuto fortuna durante la sua partecipazione alla gara nazionale tedesca ADAC “Pre2000 Cup 2023” che si è tenuta ad Oppenrod, in Germania. Nonostante i suoi sforzi, il pilota italiano ha dovuto affrontare una serie di sfide che hanno compromesso il suo risultato finale.

Le prove iniziali, svoltesi tra venerdì e sabato mattina, hanno permesso a Campo di familiarizzare con la pista, ma durante le qualifiche del sabato pomeriggio è riuscito a conquistare solamente l’ottavo posto nella sua batteria “gruppo C”. Questa posizione lo ha inserito tra i migliori piloti tedeschi, ma non ha soddisfatto le sue aspettative.

Durante la prima manche, tenutasi nel pomeriggio, Campo è stato vittima di un problema tecnico che lo ha costretto a partire dai box per una rapida riparazione. Questo lo ha fatto scivolare in undicesima posizione. Nonostante ciò, ha dimostrato la sua determinazione effettuando una serie di sorpassi rischiosi, ma spettacolari, su una pista tortuosa e stretta.

Nella seconda manche, Campo si trovava in lotta per un posizionamento sul podio, occupando il settimo posto. Tuttavia, un guasto al motore al quinto giro lo ha costretto al ritiro, mettendo fine alle sue speranze di un risultato eccezionale.

Nonostante queste difficoltà, Campo non si è scoraggiato e ha continuato a dare il massimo nella prefinale, dove è partito dalla diciannovesima posizione. Con una serie di manovre audaci, è riuscito a risalire fino al quindicesimo posto. La finale ha visto il pilota siciliano partire dalla ventesima posizione. Nonostante una partenza brillante che gli ha fatto guadagnare quattro posizioni, il destino ha giocato un brutto scherzo. Al terzo giro, a causa di un guasto al motore che ha causato l’arresto del suo kart, è stato coinvolto in un contatto con un altro concorrente che lo seguiva.

Sui social media, Campo ha espresso la sua profonda delusione per il risultato negativo di questa trasferta. Ha voluto ringraziare il team Maccaferri Racing per il duro lavoro svolto nel set-up e il suo compagno di squadra, Roman Jager, un pilota tedesco che lo ha supportato durante tutta l’esperienza. Ha anche esteso la sua gratitudine ai suoi sostenitori per il sostegno ricevuto durante il torneo, dimostrando la sua gratitudine verso coloro che lo hanno sostenuto anche nei momenti