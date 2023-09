Gli spettacoli in occasione della festa del S.S. Crocifisso dal 12 al 14 settembre

Confermato lo spettacolo di giorno 12 settembre dei PUNTO E CAPO in piazza Minà Palumbo a partire dalle ore 21:30, mentre il 13 settembre, tocca a la BIG BAND “CANZONISSIMA” (La band è composta da 6 cantanti professionisti accompagnati da altrettanti musicisti che ci faranno ripercorrere le canzoni che hanno fatto la nostra storia);Chiude la tre giorni il 14 settembre

LEONARDO FIASCHI uno dei più grandi imitatori Italiani (secondo Fiorello il più bravo in Italia).Leonardo collabora con Striscia la Notizia (suoi i deep-fake di Andrea Pirlo, Massimiliano Allegri, Antonio Conte, Morgan, Amadeus e Roberto Benigni), spesso ospite nei programmi tv delle reti Rai e Mediaset. Di recente lo abbiamo visto a “Lui è Peggio di me” con Giorgio Panariello e Marco Giallini.

Giovane, approda a Radio R101, come imitatore nel morning show della stessa emittente, insieme ai colleghi Cristiano Militello e Massimo Lopez. Tutt’oggi è colonna portante del programma mattutino di successo La Banda di R101.

Sempre attivo come ospite, imitatore e personaggio televisivo, partecipa a diversi programmi: Domenica In, Colorado, nei panni dello chef Gordon Ramsay, Tale e quale Show , Porta a Porta, Step Stasera tutto è possibile. Attualmente è in tournée con i suoi spettacoli Fiaskistein, di e con R. Bellezza e Mai stato Io, diretto da Paolo Migone. Chiude la serata la band Tributo di Lucio Dalla FUTURA. A cornice delle tre giornate, la Banda “Loreto Perrini” – Associazione “G. Verdi”, accompagnerà la festa del SS Crocifisso.