IISS Mandralisca e IPSSEOA: Serata speciale di condivisione e gusto nell’Apericena fra le Stelle

Mercoledì 20 dicembre, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, L’IISS Mandralisca, con la sezione associata IPSSEOA diurno e serale , ha aderito all’iniziativa “Apericena fra le stelle” che ha coinvolto numerosi Istituti Alberghieri Siciliani facenti parte delle Rete Nazionale Istituti Alberghieri (Re.Na.I.A.).

L’idea dell’Apericena nasce dalla volontà rinsaldare quel senso di appartenenza ad una comunità educante di cuore e di mente, costituita da professionisti del settore enogastronomico e dell’ospitalità alberghiera che formano i professionisti del futuro in un territorio come quello della Sicilia votato al turismo di qualità, ma anche dalla volontà di aprire le porte dei propri istituti al territorio e consentire agli stakeholders di entrare in istituto e toccare con mano quanto si fa, sentire i profumi dei laboratori, vedere il loro fermento, gustare i piatti e i cocktail preparati dagli alunni, guidati sapientemente dai docenti e dagli assistenti.

La manifestazione è stata rivolta genitori delle classi Prime e Seconde IPSSEOA che ha permesso loro di conoscere dal vivo l’istituto e poter apprezzare i propri figli gestire le fasi di accoglienza e somministrazione del ricco menù offerto dall’Istituto diretto dal Dirigente Scolastico Prof.Vincenzo Guarneri, in collaborazione e sinergia con i docenti, discenti, personale A.T.A. del corso diurno e serale serale.